Завершился ремонт дороги Старобельск-Новоайдар в Луганской области

В Луганской области на дороге Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк завершился ремонт 40-километрового участка от Старобельска до Новоайдара, сообщает Интерфакс-Украина.

"В этом году дорожники завершили ремонтные работы, в частности устроили финишный слой асфальтобетонного покрытия. В сентябре на отремонтированном маршруте дорожники установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли дорожную разметку, устроили тротуары и наружное освещение в населенных пунктах, через которые проходит трасса", - заявили в "Укравтодоре".

Маршрут от Старобельска до Новоайдара проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.

На выезде из Старобельска подготовлена площадка для установки передвижного габаритно-весового комплекса.

Ремонтные работы на дороге Н-21 по маршруту Старобельск - Новоайдар были начаты в 2020 году в рамках президентской программы "Большое строительство".

По плану "Укравтодора" в 2021 году в Луганской области планируется отремонтировать 241 км дорог государственного значения.