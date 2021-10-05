Богдан посоветовал Богуцкой "брать деньги и молчать"

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая отличилась, заявив, что шестой президент Владимир Зеленский завел себе оффшоры из-за пятого президента Петра Порошенко﻿. Об этом она написала в Facebook, сообщает Деловая столица.

Напомним, более 650 репортеров со всего мира под руководством Международного консорциума журналистов-расследователей обнародовали финансовые документы о тайных соглашениях и скрытом имуществе сотен мировых лидеров. Новая утечка данных получила название Pandora Papers. Среди фигурантов расследования — ряд украинских бизнесменов и чиновников, включая президента Владимира Зеленского.

"Чего я не увидела в этом фильме точно! Это того, что оффшор создавался во время Иловайского котла. Не увидела, что "фабрика студии Квартала" экстренным образом эвакуировалась из Мариуполя в период вероятного наступления оккупантов на город. Не увидела "слепого траста". Не увидела, что офшоры создавались, когда Зеленский был президентом. Более того, деньги в украинских банках (последних лет 10 точно) по какой-то дикой случайности не держали ни депутаты, ни министры, ни сам предыдущий президент. Их ответ в 16 году, когда нужно было открыть е-декларации, был таков: "Мы украинским банкам не доверяем". Это в то время, когда Нацбанком руководила подруга Порошенко. Украинским банкам украинские чиновники не доверяли. Почему им должны были доверять бизнесмены?" — заявила Богуцкая.

Кроме того, в своем посте она прокомментировала необходимость отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

"Мне сейчас апеллируют, мол, это он (Разумков, — "ДС") привел меня в парламент и я не имею права идти против него. Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на съезд "СН" в 2019 году, где я была названа сотой в списке партии, который был озвучен на съезде. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан" , — написала Богуцкая.

Она отметила, что народ якобы проголосовал за "Слугу народа" не из-за Разумкова или других нардепов, а из-за Зеленского.

Под постом бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ответил Богуцкой.