Эксперты рассказали, с какими специями получается самая вкусная картошка

Эксперты рассказали, с какими специями получается самая вкусная картошка

Мы привыкли есть картофель абсолютно в любом виде и, казалось бы, ее вкусом уже трудно удивить. Главное – добавить соответствующие ингредиенты и тогда блюдо заиграет по-новому. Чтобы картофель получилась действительно вкусной ее следует сочетать с разнообразными специями, которые придадут пикантности блюду, сообщает Обозреватель.

Запеченный картофель-гармошка в медово-лимонном соусе от yum.yum.yana. Блогер добавляет к картофелю во время приготовления паприку, молотый перец и куркуму.

Запеченный картофель-гармошка
Запеченный картофель-гармошка

Ингредиенты:

  • картофель – 0,5 кг
  • масло – 3 ст.л
  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • мед – 2 ст. л
  • соль – 1 ч. л
  • лимонный сок – 2 ст. л
  • дижонскую горчица – 1 ст.л
  • молотый перец, куркума, паприка

Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо промыть.
  2. Духовку разогреть до 170-180 градусов.
  3. Сделать в каждой картофелине разрезы.
  4. Поместить в кастрюлю и добавить все ингредиенты соуса.
  5. Разогреть на маленьком огне масло и мед, закрыть крышкой и несколько раз интенсивно встряхнуть, чтобы соус хорошо покров картофель.
  6. Поместить картофель на противень. Запекать 40-50 мин. до готовности.

Картофель по - деревенски. 

Картофель по-деревенски со специями
Картофель по-деревенски со специями

Предпочтение сушёным и свежим травам, перцу и паприке.

Ингредиенты:

  • картофель средняя 4-5 шт
  • розмарин – 1 веточка
  • оливковое масло
  • соль, перец, паприка, смесь трав, сушеный чеснок.

Способ приготовления:

  1. Нарезать картофель четвертинками.
  2. Посыпать приправами, полить маслом и тщательно перемешать.
  3. Выкладываем в стеклянное противень запеканке каждый кусок картофеля отдельно.
  4. Сверху положить веточку розмарина и запекать в духовке 30 мин при температуре 200 градусов.
  5. Подавать с измельченным чесноком.

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