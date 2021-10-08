Эксперты рассказали, с какими специями получается самая вкусная картошка

Мы привыкли есть картофель абсолютно в любом виде и, казалось бы, ее вкусом уже трудно удивить. Главное – добавить соответствующие ингредиенты и тогда блюдо заиграет по-новому. Чтобы картофель получилась действительно вкусной ее следует сочетать с разнообразными специями, которые придадут пикантности блюду, сообщает Обозреватель.

Запеченный картофель-гармошка в медово-лимонном соусе от yum.yum.yana. Блогер добавляет к картофелю во время приготовления паприку, молотый перец и куркуму.

Запеченный картофель-гармошка

Ингредиенты:

картофель – 0,5 кг

масло – 3 ст.л

сливочное масло – 50 г

чеснок – 3 зубчика

мед – 2 ст. л

соль – 1 ч. л

лимонный сок – 2 ст. л

дижонскую горчица – 1 ст.л

молотый перец, куркума, паприка

Способ приготовления:

Картофель хорошо промыть. Духовку разогреть до 170-180 градусов. Сделать в каждой картофелине разрезы. Поместить в кастрюлю и добавить все ингредиенты соуса. Разогреть на маленьком огне масло и мед, закрыть крышкой и несколько раз интенсивно встряхнуть, чтобы соус хорошо покров картофель. Поместить картофель на противень. Запекать 40-50 мин. до готовности.

Картофель по - деревенски.

Картофель по-деревенски со специями

Предпочтение сушёным и свежим травам, перцу и паприке.

Ингредиенты:

картофель средняя 4-5 шт

розмарин – 1 веточка

оливковое масло

соль, перец, паприка, смесь трав, сушеный чеснок.

Способ приготовления: