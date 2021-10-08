Эксперты рассказали, с какими специями получается самая вкусная картошка
Мы привыкли есть картофель абсолютно в любом виде и, казалось бы, ее вкусом уже трудно удивить. Главное – добавить соответствующие ингредиенты и тогда блюдо заиграет по-новому. Чтобы картофель получилась действительно вкусной ее следует сочетать с разнообразными специями, которые придадут пикантности блюду, сообщает Обозреватель.
Запеченный картофель-гармошка в медово-лимонном соусе от yum.yum.yana. Блогер добавляет к картофелю во время приготовления паприку, молотый перец и куркуму.
Ингредиенты:
- картофель – 0,5 кг
- масло – 3 ст.л
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- мед – 2 ст. л
- соль – 1 ч. л
- лимонный сок – 2 ст. л
- дижонскую горчица – 1 ст.л
- молотый перец, куркума, паприка
Способ приготовления:
- Картофель хорошо промыть.
- Духовку разогреть до 170-180 градусов.
- Сделать в каждой картофелине разрезы.
- Поместить в кастрюлю и добавить все ингредиенты соуса.
- Разогреть на маленьком огне масло и мед, закрыть крышкой и несколько раз интенсивно встряхнуть, чтобы соус хорошо покров картофель.
- Поместить картофель на противень. Запекать 40-50 мин. до готовности.
Картофель по - деревенски.
Предпочтение сушёным и свежим травам, перцу и паприке.
Ингредиенты:
- картофель средняя 4-5 шт
- розмарин – 1 веточка
- оливковое масло
- соль, перец, паприка, смесь трав, сушеный чеснок.
Способ приготовления:
- Нарезать картофель четвертинками.
- Посыпать приправами, полить маслом и тщательно перемешать.
- Выкладываем в стеклянное противень запеканке каждый кусок картофеля отдельно.
- Сверху положить веточку розмарина и запекать в духовке 30 мин при температуре 200 градусов.
- Подавать с измельченным чесноком.