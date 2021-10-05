"Слуги" и "Довира" срочно собирают согласительный совет

Фракция партии "Слуга народа" и группа депутатов "Довира" предложили сегодня созвать и провести согласительный совет. Планируется обсудить недельную повестку заседаний Верховной рады на 5-8 октября, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"По инициативе двух депутатских фракций Верховной рады предлагается сегодня созвать и провести согласительный совет" , - написал нардеп.

Он добавил, что на совете планируется пересмотреть недельную повестку дня заседаний Рады 5-8 октября.

К сообщению Качура приложил фотокопию обращения к спикеру Верховной рады, его заместителям и главам остальных фракций. Его подписали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

Сегодняшнее заседание Рады завершилось досрочно из-за неутвержденной повестки дня пленарной недели.

Автор: Дмитрий Кузнецов