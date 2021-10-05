В Кривом Роге прямо на улице обнаружили более 1 кг ртути

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на улице обнаружили более 1 килограмма ртути, сообщает УНИАН.

Сегодня, 5 октября, в 10:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от прохожего гражданина о том, что на улице Соборности Металлургического района города обнаружена ртуть.

"После обследования спасателями обнаружено всего 1100 граммов ртути на участке около 1 кв. м" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация загрязненной поверхности мест разлива вещества с помощью мыльно-содового раствора.