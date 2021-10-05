Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты в Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" готовит масштабные акции протеста. Одни﻿м из требований будет освобождение экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает Грузия Online.

﻿Как заявил журналистам член ЕНД, депутат парламента Леван Хабеишвили, главным требованием протестующих будет освобождение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.

«Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главное требование – освобождение Миши Саакашвили и досрочные выборы. Я хочу сказать обществу, мирно и спокойно подождем развития событий. Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу», — сказал Хабеишвили журналистам.

Заявление об этом он сделал у тюрьмы в городе Рустави, где отбывает срок Саакашвили. Хабеишвили планировал встретиться с экс-президентом, используя свои депутатские полномочия, однако, как отметил политик, его не допустили в пенитенциарное учреждение из-за того, что глава парламента Каха Кучава не издал соответствующий приказ.

«Я призываю «Грузинскую мечту» одуматься, позволить коммуницировать с ним [с Саакашвили] его коллегам… Соответственно, я прошу наших международных партнеров образумить их, поскольку они перешли всякую грань», — заявил Хабуишвили.

Сегодня же стало известно, что по требованию прокуратуры Саакашвили лишен права на телефонные звонки. Адвокаты утверждают, что из тюрьмы ему запрещено связываться по телефону не только с журналистами, но и с членами семьи.



