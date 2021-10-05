Обладательница титула "Миссис Вселенная" собралась в народные избранники

Победительница конкурса красоты Mrs. Universe 2018 Юлия Гершун была зарегистрирована кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область), сообщает Деловая столица.

По данным на сайте ЦИК, Гершун является самовыдвиженцем.

Стоит отметить, что в 2020 году Гершун баллотировалась в Киевраду от партии "УДАР", а в 2019-м – пыталась стать народным депутатом и тоже была самовыдвиженцем.

Как сообщается на персональном сайте Гершун, с 2012 по 2018 год она выиграла девять модельных конкурсов, в том числе у нее есть титулы Мисс Украина – Вселенная (2016 г.) и Миссис Вселенная (2018 г.)

У Гершун два высших образования: специалиста математических наук и магистра международных экономических отношений.

В настоящее время она возглавляет Благотворительный Фонд "Развитие одаренных детей".