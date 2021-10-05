Небольшое похолодание и ветер: прогноз погоды на 6 октября

К середине текущей недели в Украину придет похолодание на 1-2 градуса. В целом погода﻿ не сильно поменяется: будет так же солнечно и без осадков. Правда, усилится ветер, и в некоторых районах объявлено штормовое предупреждение.

В среду, 6 октября, в большинстве регионов Украины днем ожидается температура 12-16°С. Прохладнее всего днем будет в Луганской области – там ожидается 11-13°С. А теплее всего днем будет, как и в предыдущие дни, на Закарпатье, а также в Херсонской области – 15-17°С. Ночью по всей стране ожидается от 3 до 8°С на юге и в Крыму.

Дождей 6 октября не прогнозируют нигде по стране. Ожидается ясная погода с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра на востоке, в центре и на севере страны – 14-22 км/час, местами до 25 км/час. На юге, на западе и в Крыму дуть будет сильнее – около 18-25 км/час в среднем. В западных областях и на полуострове возможны шквалы до 29-32 км/час.

6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности – желтый). Ночью 6 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5°С (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 6 октября ожидается температура воздуха от 5 до 14°С в течение дня, сильный ветер 14-22 км/час и легкая облачность. Осадков не предвидится.