Разумков заявил, что разочаровался в "слугах"

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что ошибся в людях, намекая на народных депутатов от "Слуги народа", с которыми он в составе одной партии в 2019 году пришел в Верховную Раду, сообщает Depo.ua.

Также он отметил, что разочаровался в ценностях этих лиц.

"Я очень хотел верить, что за два года каденции мы вернули Парламент к парламентской работе. Видимо, где-то ошибся. В людях и ценностях, с которыми они шли", — отметил он в своем Telegram.

Спикер Верховной Рады отметил, что парламент является институтом, который нельзя поносить.

"Вопрос не в должности, а в том, что Парламент должен быть парламентом в парламентско-президентской республике. Это те чаши весов, на которых сегодня существует наше государство", — написал он.

Впрочем, Разумков отметил, что " точно не ошибся " в своих избирателях, поэтому он не будет " предавать ценностям и принципам, с которыми мы шли в 2019 году ".

"Знаю, что людей с такой же позицией в Раде немало", — резюмировал он.

Против отстранения Разумкова проголосовали всего шестеро "слуг народа" — это, в частности, Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Владимир Мокан, Нелли Яковлева.

К слову, Людмила Буймистер — единственная народный депутат от провластного большинства, которая голосовала против антиолигархического закона. И это несмотря на то, что проект поддержало большинство ее однопартийцев. Против этого закона выступал и сам Разумков.

Воздержались от голосования за отстранение Разумкова такие "слуги народа", как Александр Бакумов, Роман Бабий, Дмитрий Гурин, Ольга Коваль, Людмила Марченко, Дмитрий Микиша.

Интересно, что "Слуге народа" не хватило голосов в своей фракции, чтобы отстранить Разумкова. Им удалось это сделать только благодаря поддержке депутатской группы "Доверие", партии "За будущее", внефракционных нардепов и некоторых избранников от "Голоса".