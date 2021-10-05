Кулеба раскритиковал НАТО за позицию "не раздражать" РФ в Черном море

Украина и НАТО должны более тесно сотрудничать в Черноморском регионе для восстановления баланса безопасности, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Глава МИД подчеркнул, что оккупация Крыма и дальнейшая милитаризация Россией захваченного полуострова разрушили ситуацию с безопасностью и создали препятствия для торговли в Черном море.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Сейчас нужно большое присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности" , — сказал Кулеба .

Министр отверг принцип "не раздражать Россию" , когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса.