Гастрономический туризм: 5 самых "вкусных" стран мира

Где попробовать лучшие равиоли в мире, почему круассаны – не главное блюдо Франции и что такое кубдари? Далее читайте подборку стран с разнообразной и очень вкусной кухней, которая понравится даже самым требовательным гурманам, сообщает Обозреватель.

Италия

Итальянцы относятся к еде, как и к жизни, очень легко. Вряд ли они проведут 2 часа за приготовлением обеда или даже праздничного ужина. На столе у обычной семьи будут легкие салаты из бальзамическим уксусом и оливковым маслом, паста или равиоли. Последнее блюдо занимает топовую позицию среди туристов.

Равиоли чем-то похожи на наши пельмени с овощной, мясной, сырной или грибной начинкой. Подают их чаще всего в сливочном или томатном соусе, а сверху щедро посыпают сыром.

Итальянцы не любят спешки ни в делах, ни в отдыхе. Поэтому едят они медленно и спокойно, обычно вместе с друзьями, коллегами или семьей. Быстрые перекусы непонятны этому народу, поэтому фаст-фуд в стране не прижился. Однако ресторанная сфера здесь развита как нигде. Можно найти заведения на любой бюджет и вкус.

В гастротуре по Италии важно понимать, что каждый регион славится своими блюдами. На севере лучше заказать рис в разных вариациях приготовления, а на юге – пасту и ризотто.

Не пропустите возможность попробовать настоящее вино. Лучше выбрать напитки, изготовленные из итальянских сортов винограда – Красный Санджовезе, Неббьоло, Барбера, Мускат, Ламбруско. С последнего, кстати, делают красное игристое вино, которое считается лекарством от всех болезней. К вину вкуснее всего сыры. Советуем попробовать горгонцолу – с голубой плесенью и моцареллу. Они – настоящая национальная гордость Италии.

Паста - традиционная итальянская блюдо. Источник: pixabay.com

Франция

Для французов приготовления пищи – это не обычный процесс, а настоящее искусство. Поэтому их национальная кухня невероятная популярная во всем мире и славится своими изящными блюдами. В отличие от итальянцев, местные жители могут потратить на приготовление обеда несколько часов.

Франция по своим кулинарным традициям делится на несколько регионов. На юге страны очень популярны острые блюда с большим количеством пряностей, на юго-востоке готовят вкусную рыбу. Кстати, на Лазурном побережье кроме морепродуктов много вкусных фруктов и овощей, они здесь всегда качественные и свежие из-за чрезвычайно благоприятного климата. Также в этом регионе много блюд из баранины и дичи.

Еще одним популярным туристическим направлением является Нормандия. Здесь выращивают яблоки в промышленном масштабе, поэтому на каждой улице есть по несколько магазинчиков с местным сидром. А гордостью региона можно с легкостью назвать утку, приготовленную с яблоками.

Любителям сладкого следует хотя бы на несколько дней остановиться в Лотарингии - родине одного из самых популярных французских десертов – макарон (фр. macaron – Ред.) . Это небольшие пирожные с яичного белка, сахара и молотого миндаля, которые подаются в форме печенья с разной начинкой.

Однако во Франции ценится не только высокая кухня, но и традиционные семейные блюда. Так даже в нашем регионе прижилось особое овощное рагу – рататуй. Родом оно из Прованса, однако готовят его по всей стране. Поэтому советуем попробовать это блюдо на его родине.

Макарон - популярный французский десерт. Источник: pixabay.com

Грузия

Перейдем от пикантной кулинарии к более яркой и разнообразной. Грузинская кухня насыщена огромным количеством вкусных блюд, щедро приправленных ароматными пряностями и острыми соусами.

Конечно, на первом месте в настоящих "джигитов" всегда будет шашлык. Здесь его готовят большими кусками на углях, предварительно замариновав на целые сутки. Подают с аджикой, сацебели или ягодным соусом.

Мясо в регионе занимает едва ли не самое главное место. Оно добавляется практически во все основные блюда – оджахури (картофель с мясом – Ред.), хачапури (лепешка с начинкой – Ред), хинкали (грузинские пельмени – Ред.). Традиционная грузинская кухня формировалась на протяжении многих веков на стыке различных культур. Поэтому здесь можно найти блюда из свинины, баранины, говядины и птицы. Такое многообразие не представлено ни в одной другой восточной стране, а тем более в горных регионах.

Обед в настоящем грузинском ресторане нельзя представить без хинкали. Это своеобразные большие пельмени с мясной, сырной, овощной или даже фруктовой начинкой. Едят их без столовых приборов - руками держа за специальный хвостик.

Невозможно обойти вниманием грузинскую выпечку, а именно хачапури. Это мучные лепешки с различными солеными начинками. В каждом регионе это блюдо имеет свой особый рецепт. Так мегрельских хачапури готовится с сыром сулугуни и моцареллой, а кубдари традиционно делается с острой мясной начинкой.

В этой стране очень большой выбор первых блюд. Поэтому советуем попробовать харчо, бозбаши или чихиртму. Есть их лучше с традиционным хлебом – шоти, ведь супы в этой стране обычно острые и наваристые.

Хинкали - традиционное грузинское блюдо. Источник: pixabay.com

Китай

Еще одна восточная страна с чрезвычайно насыщенной кухней – это Китай. Здесь популярны блюда, которые готовятся очень быстро и имеют острый вкус. Неудивительно, что своеобразным символом этой страны стало гунбао. Это блюдо с обжаренных кусочков курицы с перцем чили, арахисом и овощами. Это может быть сельдерей, брокколи, баклажаны или морковь. Однако в некоторых регионах вместо курицы кладут креветки или свинину. Есть и веганский вариант с тофу.

Любимый гарнир китайцев – это рис. Он сочетается с овощами, мясом, морепродуктами, или же просто с любым острым соусом. Кстати, существует легенда, что люди узнали о рисе благодаря собаке. Дожди и непогода уничтожили весь урожай и заставили людей охотиться на хищников. Однажды к людям прибежал дикий пес, на хвосте у которого было несколько желтых зерен. Охотники решили посеять эти зернышки. Так и началось выращивание риса.

Как и в других странах мира, китайская кухня отличается в зависимости от региона. Большинство известных нам блюд происходят с юга страны. Они менее острые и жирные, чем в глубине континента, где ценится сычуаньский перец.

Рис с морепродуктами - традиционная китайская блюдо. Источник: pixabay.com

Мексика

Национальная мексиканская кухня сформировалась на пересечении европейских и индейских традиций. Неудивительно, что большинство блюд этого региона внесены в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО.

Блюда Мексики часто "не по зубам" европейским туристам, ведь они богаты на жгучие соусы с чили. Однако настоящие гурманы оценят эту кухню за многообразия ярких вкусов. Наибольшей популярностью среди приезжих пользуется тако – это местный фаст-фуд, который сделан из мяса, овощей и сыра, завернутых в кукурузную лепешку.

Не менее популярен в Мексике биррен – козлятина, тушенная в соусе с несколькими сортами острого перца и специями. Подается традиционно с бобами или фасолью и кукурузными лепешками.

Название "барбекю" для мексиканцев имеет совсем не то значение, что для европейцев. Это блюдо с завернутой в листья агавы баранины, которое готовится в течение 12 часов в специальной яме. Для этого мясо кладут на камень, присыпают землей, а сверху зажигают костер. Однако современные хозяйки для приготовления барбекю пользуются мультиварками.

Путешествуя Мексикой попробуйте особые настойки этой страны. Их делают не только из ягод и фруктов, но и из кактусов, змей и даже ящериц. Однако будьте осторожны, такие напитки очень крепкие.

Тако - традиционное мексиканское блюдо. Источник: pixabay.com

Собираясь в гастротуры обратите внимание на то, что наши организмы не подготовлены к деликатесам разных стран и могут отреагировать на странные для нас блюда совершенно неожиданно. Будьте осторожны в своих кулинарных экспериментах.