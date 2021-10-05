В Генеральной прокуратуре Молдовы обыски: генпрокурор задержан

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, отстраненный во вторник от должности из-за возбуждения в отношении него уголовного дела, задержан сотрудниками Службы информации и безопасности. Об этом, ссылаясь на молдавские СМИ, сообщает Интерфакс-Украина.

Подробности задержания, в свою очередь, стали известны от прокуроров, которые были его свидетелями.

Согласно видеоматериалам, размещенным в социальных сетях, незадолго до этого в здание Генпрокуратуры приехали сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией и люди в масках и в форме Службы информации и безопасности. В Генеральной прокуратуре проходят обыски.

Стояногло обвиняют в совершении ряда сомнительных транзакций с беглым олигархом Вячеславом Платоном.