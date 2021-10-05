В США прокомментировали нападение на журналистов в "Укрэксимбанке"

В США обеспокоены нападением на журналистов "Радио Свобода" в кабинете главы "Укрэксимбанка", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.

"Мы обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов "Радио Свобода" в "Укрэксимбанке". Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследований или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий" , — говорится в заявлении.

Как сообщалось, на журналистов "Схем" напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Полиция начала уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.