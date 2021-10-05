Оплата по адресу и сервис для поездок: приложение Приват24 обновили

Государственный ПриватБанк сообщил о выпуске обновленной версии приложения Приват24. Согласно сообщению пресс-службы, для пользователей ввели несколько новых функций, сообщает UBR.

Так, для смартфонов на базе Android обновили раздел "Платежи". В частности, теперь клиентам доступны функции оплаты услуги по адресу в один платеж и управление услугами. Кроме того, обновлен дизайн раздела.

Для Apple ПриватБанк разработал сервис "Мониторинг билетов", который может искать свободные билеты на поезд и автоматически их выкупать, а также сообщать о наличии. Настроить новую функцию можно в меню "Сервисы" – "Транспорт" – "Поезд".

Также на сайте Приват24 запустили возможность продажи ценных бумаг для клиентов ПриватБанка.