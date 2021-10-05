Разумков готов судиться со "слугами" из-за мандата

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подаст в суд в случае, если фракция "Слуга народа" попытается лишить его депутатского мандата, сообщает Деловая столица.

Об этом председатель парламента заявил в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что монобольшинство по закону не может лишить его депутатских полномочий.

"А по тому, что происходит в Верховной Раде… Смотрите, всякое может быть. Недавно мы с коллегами говорили, и они говорят, что так тебя же могут быстрее убрать… Я говорю: есть закон, есть регламент, как-то оно же будет происходить, это невозможно. "Смотри, посмотрим". Они оказались правы, но время расставит все на свои полочки" , – пояснил спикер.

В то же время, он подчеркнул, что готов бороться за мандат, и отстаивать его в суде.

"Я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал как человек, как Дмитрий Разумков, как уже сегодня политик" , – заверил спикер Верховной Рады.

Он подчеркнул, что должность спикера это одно, но мандат ему дал народ, который поддержал его на выборах.

"И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе голосовали и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должности, а о людях" , – убеждает Разумков.

Вопрос отставки Разумкова с поста спикера Верховной Рады включен в повестку дня на четверг, 7 октября.