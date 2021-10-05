Президенты Украины и Израиля выступили с совместным заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Израиля Ицхак Герцог выпустили совместное заявление после первого дня двухдневного визита главы израильского государства в Киев, сообщает Укринформ.

В частности Украина и Израиль подтвердили свою приверженность основополагающим принципам международного права, уважению суверенитета и территориальной целостности государств. В связи с этим израильская сторона выразила надежду на то, что благодаря международным дипломатическим усилиям суверенитет и территориальная целостность Украины будут восстановлены в ближайшем будущем.

Стороны положительно оценили имплементацию положений двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу 1 января 2021 года, и выразили надежду на начало переговоров по распространению режима свободной торговли между двумя странами на сферу услуг. Стороны акцентировали на важности возобновления работы совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, как только это позволит эпидемическая ситуация в обеих странах.

Президенты Украины и Израиля также отметили важность координации усилий для преодоления пандемии COVID-19, в том числе, путем взаимного признания в ближайшее время сертификатов о вакцинации, и приветствовали двустороннее сотрудничество в этой сфере.

Также израильская сторона отметила системные усилия Украины по созданию надлежащих условий для посещения иудейскими паломниками исторических и святых мест на ее территории, а также совершения ими религиозных обрядов, в т. ч. организации ежегодного паломничества брацлавских хасидов в г.Умань.

В совместном заявлении также говорится, что президенты Украины и Израиля совместно с другими высокими делегациями примут участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру. В связи с этим стороны подчеркнули необходимость сохранения памяти о Холокосте, как и важность просветительских усилий на национальном и международном уровнях с целью предотвращения рецидивов таких ужасных преступлений.

Зато, украинская сторона с благодарностью отметила почтение Президентом Ицхаком Герцогом памяти жертв Голодомора в Украине. Стороны акцентировали на важности продолжения просветительских усилий, направленных на увековечение памяти и распространение информации о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

Главы государств решительно осудили любые проявления шовинизма, нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма. Израильская сторона высоко оценила усилия Президента, Правительства и Парламента Украины в борьбе с антисемитизмом в Украине, в частности принятие закона о предупреждении и противодействии антисемитизму в Украине.