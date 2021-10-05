Кубинские бейсболисты устроили массовый побег на Чемпионате Мира

Кубинские бейсболисты устроили массовый побег на Чемпионате Мира

Девять кубинских бейсболистов из национальной сборной решили не возвращаться на Кубу во время чемпионата мира в Мексике, сообщает Дневник.

Кубинские власти подтвердили, что бейсболисты сбежали, и назвали их действия «подлым отказом». Кубинский институт спорта не разглашает их имена.

По данным CNN, "отказников" 11 человек, а журналист Франсис Ромеро утверждает, что сбежали 12 из 24 участников.

Уход спортсменов и особенно бейсболистов не является чем-то новым для кубинского спорта. Однако одновременное невозвращение девяти человек является самым массовым на данный момент случаем.

Кубинские бейсболисты регулярно становятся "невозвращенцами", поскольку они не могут присоединиться к командам Высшей лиги (MLB) из-за натянутых отношений между Соединенными Штатами и Кубой.

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