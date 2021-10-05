Кубинские бейсболисты устроили побег на Чемпионате Мира

Девять кубинских бейсболистов из национальной сборной решили не возвращаться на Кубу во время чемпионата мира в Мексике, сообщает Дневник.

Кубинские власти подтвердили, что бейсболисты сбежали, и назвали их действия «подлым отказом». Кубинский институт спорта не разглашает их имена.

По данным CNN, "отказников" 11 человек, а журналист Франсис Ромеро утверждает, что сбежали 12 из 24 участников.

Уход спортсменов и особенно бейсболистов не является чем-то новым для кубинского спорта. Однако одновременное невозвращение девяти человек является самым массовым на данный момент случаем.

Кубинские бейсболисты регулярно становятся "невозвращенцами", поскольку они не могут присоединиться к командам Высшей лиги (MLB) из-за натянутых отношений между Соединенными Штатами и Кубой.