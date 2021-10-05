Разумков не видит смысла говорить с Зеленским

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит смысла обсуждать с президентом Владимиром Зеленским вопрос своей отставки, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал председатель парламента в эфире телеканала "Прямой".

Он рассказал, что последний его разговор с президентом состоялся два месяца назад. В то же время депутат отметил, что не видит смысла в том, чтобы звонить первым.

"Я думаю, что президент в курсе происходящего. Поэтому нет смысла говорить… Если бы хотели со мной говорить, меня бы пригласили в Трускавец. Я думаю, что действительно тот коллектив, с которым ты прошел определенное время и в избирательной кампании, и после этого два года в парламенте… было бы правильно дать выслушать две позиции. Это демократия. А если этого не хотят делать, то ты не сможешь доказать. Я не буду оправдываться. Мне оправдываться, я думаю, не за что. Но отстоять свою позицию я бы точно мог" , — подчеркнул Разумков.

Вопрос отставки Разумкова с поста спикера Верховной Рады включен в повестку дня на четверг, 7 октября.