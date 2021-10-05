У берегов Японии произошло землетрясение

Во вторник, 5 октября, у восточного побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 баллов по шкале Рихтера, сообщает РБК-Украина.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 67 км к юго-востоку от города Хатинохе (население около 239 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 67 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Также не объявлялась угроза цунами.

Автор: Валерия Полищук