Китайский беспилотник установил мировой рекорд

Беспилотник приводится в действие бензиновым двигателем, а его общий вес после заправки составляет 60 килограммов, сообщает Корреспондент.

Беспилотный летательный аппарат, разработанный студентами Пекинского университета авиации и космонавтики, побил мировой рекорд по времени полета. Об этом пишет Синьхуа во вторник 5 октября.

Утверждается, что непрерывный полет дрона Фэн Жу 3-100 составил 80 часов 46 минут и 35 секунд. Он превысил предыдущее достижение в 80 часов 2 минуты и 52 секунды, установленное в 2014 году Орионом – беспилотным летательным аппаратом, разработанным дочерней компании Boeing Aurora Flight Sciences.

Рекордный полет был совершен еще 21 мая в городе Сюйчан, центральная провинция Хэнань. Летательный аппарат кружил на высоте 300 метров. Во время полета дозаправка была запрещена.

Накануне университет представил сертификат об установлении мирового рекорда, выданный Международной авиационной федерацией (FAI).

Китайский беспилотник окрашен полностью в черный цвет. Его размах крыльев составляет около 10 метров. Он приводится в действие бензиновым двигателем, а его общий вес после заправки составляет 60 килограммов. Свое название дрон получил в честь "отца китайской авиации" Фэн Жу.

Напомним, в Турции беспилотник Akinci компании Bayraktar с двигателем украинского производства, побил рекорд высоты для турецких аппаратов. Он поднялся в небо на высоту 11 тысяч 594 метра и оставался в воздухе 25 часов 46 минут.

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