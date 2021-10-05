Среди трудовых мигрантов Польши 75% - украинцы

В 2020 году из 400 тыс. выданных разрешений на работу в Польше почти 300 тыс. получили украинцы. Это, согласно исследованию экономистов, в десять раз больше, чем в 2010 году, сообщает Польское радио.

В 2020 году в Польше выдали более 400 000 разрешений на работу для иностранцев. Это в десять раз больше, чем в 2010 году и вплоть в тридцать больше, чем в 2004 году, когда Польше вступала в ЕС. Самой многочисленной группой трудовых иммигрантов в Польше оказались украинцы. Об этом говорится в исследовании ученых из Гданьской политехники.

Согласно аналитическим данным, иностранцев на польском рынке труда постоянно прибывает, однако с разными темпами в зависимости от страны.

Число выданных в 2020 году трудовых виз уменьшилось на 9 процентов против предыдущего года - с 444 тысяч до 406 000. Также изменилась тенденция к росту, которая была в течение нескольких десятков лет.

«Хотя общее количество выданных разрешений сократилось по сравнению с предыдущим годом, но для некоторых стран - например, для граждан России, Казахстана и Туркменистана - их было выдано намного больше», - отмечается в сообщении Гданьского университета.

Самой многочисленной группой трудовых мигрантов в Польше является неизменно украинцы. По информации Главного управления статистки (GUS), в 2020 году украинцы получили 295 000 разрешений на работу, или более чем в 20 раз больше, чем в 2010 году.

«Украинец, проживающий в Запорожье, может выбрать работу в России, за несколько сотен километров, и зарабатывать больше, чем на родине. Однако он считает лучше проехать примерно 1500 километров, чтобы попасть в Польшу и работать здесь, ведь для него это означает не только значительно большие зарплаты, невозможные, например, в России или других странах бывшего СССР, но и улучшение общего комфорта и качества жизни» , - говорится в пресс-релизе.

На следующих местах - граждане Беларуси (27000 разрешений), Грузии - 8000 и Молдовы - 7600.