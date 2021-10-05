Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку инцидента с журналистами

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" заявил об обеспокоенности и озабоченности обвинениями в адрес банка в препятствовании журналистской деятельности и о поддержке независимости средств массовой информации, сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с существующими в банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации" , - говорится в заявлении набсовета на сайте финучреждения.

Согласно ему, наблюдательный совет и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов.