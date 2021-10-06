Автомобильные новинки AgroExpo-2021

Мало кто заметил, как это произошло, но вдруг выяснилось, что в Украине появился еще один ежегодный автосалон - точнее, на сегодня это единственное автошоу новых автомобилей национального масштаба, сообщает 24 Канал.

AgrоExpo сегодня – международная выставка с более чем пятьюстами компаниями-участниками со всего мира. А еще несколько лет назад это был чисто аграрное мероприятие регионального значения. Со всех уголков страны в Кропивницкий приехали фермеры и селяне, чтобы увидеть новинки техники и технологий для села. Но уже несколько лет одной из центральных экспозиций AgroExpo является выставка современных автомобилей под собственным названием AutoLand.

В этом году в крытом павильоне было представлено более дюжины брендов – Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Peugeot, Opel, Hyundai, Renault, Nissan, Ford, Kia, Volvo, Great Wall и другие. И это не считая грузовиков, которых в разных вариациях тоже было немало.

Как и положено на настоящем автошоу, было на AutoLand несколько премьер. Среди них – новый Citroen C4 в форм-факторе кросс-хэтч, который сочетает классический хэтчбек универсального назначения с легкими внедорожными возможностями. Китайский Great Wall впервые показал новый пикап Poer.

Пикап Great Wall Poer

На AutoLand-2021 состоялась премьера нового Citroen C4. Теперь популярная модель будет иметь единый кузов – кросс-хэтч, несколько приподнят над дорогой

На AutoLand-2021 состоялась премьера нового Citroen C4. Теперь популярная модель будет иметь единый кузов – кросс-хэтч, несколько приподнят над дорогой

На AutoLand-2021 состоялась премьера нового Citroen C4. Теперь популярная модель будет иметь единый кузов – кросс-хэтч, несколько приподнят над дорогой

Много внимания посетителей привлекал стенд Toyota, где демонстрировался суперпопулярный среди украинских агромагнатов Land Cruiser – конечно, в его новейшей, 300-й генерации. Несмотря на формально сельскохозяйственную направленность мероприятия в целом, посетители автомобильной экспозиции интересовались внедорожниками не более, чем городскими автомобилями, в частности, роскошными седанами.

Toyota Land Cruiser

А настоящими шоу-стопперами, как ни странно, были электромобили – именно у них (независимо от марки) постоянно наблюдалась наибольшая концентрация посетителей.

Интересно, что организаторы смогли превратить агропромышленное мероприятие не только на общенациональный форум, но и на шоу, интересное для широких кругов населения.

В крытом павильоне – лишь часть экспозиции Mitsubishi. Остальные машины – на оффроуд-трассе площадки тест-драйвов

Как это сегодня принято на многих автовыставках, на AgroExpo можно протестировать в действии автомобильную и сельхозтехнику – рядом с выставочными площадками есть специальное поле. Для наиболее активных посетителей AutoLand было тоже оборудовано испытательную площадку, где можно было на разноплановых препятствиях протестировать внедорожники и кроссоверы.