Эстонию попросили присоединить Украину к киберобороне НАТО

Министр обороны Андрей Таран обратился к канцлеру Министерства обороны Эстонии Кусти Салме относительно присоединения Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне Североатлантического Альянса, сообщает Деловая столица.

Об этом шла речь во время встречи Тарана и Салма.

"Сейчас центр является одним из ключевых элементов системы Альянса по развитию возможностей в сфере кибернетической обороны. Он обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились продолжить интенсивный диалог между двумя странами в сфере оборонного сотрудничества.