Ветерана АТО оставили в СИЗО из-за протестов возле ОП

Апелляционный суд Киева принял решение оставить в СИЗО участника акции протеста возле Офиса президента в Киеве Дмитрия Кухарчука до 28 октября. Второго ветерана АТО из Черкасс - Олега Довбыша - отправили под ночной домашний арест.﻿, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Иначе, чем шизофренией, это решение назвать нельзя. Прокуроры так и не предоставили адекватных доказательств ни по делу, ни по обоснованию столь жесткой меры пресечения. Рано или поздно друг Слип будет на свободе" , - подытожил он.

Ранее этот же суд пришел к выводу о необоснованности решения следственного судьи Печерского суда по содержания в СИЗО ветеранов Олега Довбыша и назначил другую меру пресечения - ночной домашний арест (с 22 до 6 утра) до 28 октября.

Автор: Илона Свиридова