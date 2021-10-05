Дуров назвал число "беженцев" из Facebook в Telegram

Самый масштабный в истории сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram, а также WhatsApp, который произошел вечером 4 октября и длился более семи часов, добавил мессенджеру Telegram рекордное количество новых пользователей. К нему присоединились более 70 миллионов человек, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал основатель платформы Павел Дуров на своем канале в Telegram. По его словам, вместе с тем, сеть справилась с большой нагрузкой и работала безупречно.

Немного ниже скорость работы мессенджера могли почувствовать пользователи в Северной и Южной Америке – именно из этих регионов добавилось больше "беженцев" из других платформ.

Он обратился ко всем пользователям Telegram с призывом объяснить новичкам, как работает сеть и почему она "опережает конкурентов".

"Новым пользователям я хочу сказать следующее: добро пожаловать в Telegram – крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие" , – сказано в сообщении Дурова.