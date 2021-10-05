Вместе с Украиной еще три страны продлили санкции против РФ

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению властей Евросоюза о продлении санкций против России. Об этом говорится на сайте Совета ЕС во вторник, 5 октября, сообщает Корреспондент.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, и страны Европейской ассоциации свободной торговли, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета (ЕС)" , – говорится в заявлении от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Указано, что все четыре страны обеспечат соответствие национальной политики решению Совета ЕС. Со своей стороны, Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.