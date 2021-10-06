6 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются День любителей чеснока, День висения на люстре, День воздушных шаров по всему миру, Международный день безопасной дороги в школу, Всемирный день борьбы с детским церебральным параличом, Всемирный день охраны мест обитаний, сообщает УНИАН.

В США - Немецко-американский день, День кофе с полицейским, День тренера, День "Приди и возьми это", День барсука, День помощника врача, День оранжевого вина, День признательности большим размерам, День безумного шляпника, День капусты, День лапши, День тыквенных семечек, в Казахстане - День аудитора и бухгалтера, в Канаде - День канадского пива, в Беларуси - День архивиста, в Индии, Бангладеш - Праздник "Махалайя", в Шри-Ланке - День учителя, в Казахстане - День работников оборонной промышленности, в Египте - День вооружённых сил, в Туркменистане - День поминовения, в Таиланде, Индонезии, Малайзии, Сингапуре - Фестиваль "Девять богов императора", на Кубе - День жертв государственного терроризма, в Словакии - День жертв Дукельского перевала, в Венгрии - День памяти жертв Арада, в Италии - Фестиваль острого перца.

Памятные даты 6 октября, годовщины и события

6 октября 1927 года состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией Warner Brothers - "Певец джаза" режиссера Алана Кросланда. Картина имела огромный успех и принесла компании прибыль в 3,5 млн долларов - заоблачная сумма на то время. Днем рождения кино считается 28 декабря 1895 года. Тогда в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота".

Аппаратура Люмьеров, легкая, удобная и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры. К началу 20 века кинотеатры распространились по всему миру. Показ кинокартин проходил под игру таперов на фортепиано. В 1925 году в США три известные компании - "Warner Brosers", "Western Electric" и вновь образованная "Vitaphone Corp" объединили усилия по продвижению звукового кино. Первым из таких и стал фильм "Певец джаза".

В 1889 году в Париже было открыто знаменитое на сегодня кабаре "Мулен Руж".

6 октября 1959 года в Израиле открылся "Кармелит", первый метрополитен на Ближнем Востоке.

6 октября 2010 года запущен сервис по обмену фотографиями и видеозаписями - Instagram.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 октября чтит память мученицы Ираиды. Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, который предсказал явление Христа и крестил его в водах Иордана.

Что сегодня нельзя делать

Строго запрещено жаловаться и вспоминать собственные беды. Тот, кто на Иоанна говорит о проблемах и несчастьях, никогда от них не избавится. А тот, кто будет молчать и надеяться на лучшее, будет счастлив. Еще нельзя тяжело физически работать.

Приметы на 6 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

мало грибов - зима будет суровой;

слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, - скоро наступят зимние холода;

кошка умывается левой лапкой - к плохой погоде, правой - к хорошей.

Именины 6 октября

Именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Петра, Поликсении, Артура и Брунона.