В Днепровской COVID-больнице пожаловались на нехватку ИВЛ

В реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре, где лечат больных COVID-19, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявил генеральный директор больницы Сергей Рыженко, сообщает Новое время.

Он также заявил, что больница попросила местную власть досрочно включить отопление учреждения.

По информации гендиректора больницы, в медучреждении находятся 25 больных коронавирусом, из них четверо — в тяжелом состоянии. Рыженко призвал людей вакцинироваться.