На Одесщине военные попали в ДТП, пять человек пострадали

В Одесской области 5 октября военнослужащие попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента пострадали пять человек, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации пресс-служби полиции Одесской области, инцидент произошел у Крыжановки. По предварительным данным, водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

Всех участников ДТП госпитализировали. 54-летняя пассажир Lexus в тяжелом состоянии. Четверо мужчин 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р. получили небольшие травмы.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.