45 стран потребовали от РФ ответы по отравлению Навального

45 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России вопросы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального летом 2020 года, сообщает УНИАН.

"Сегодня 45 государств-участников Организации по запрещению химического оружия, в том числе Великобритания, проинформировали Исполнительный совет ОЗХО, что они официально зададут России вопросы об отравлении Алексея Навального" , - говорится в сообщении Делегации Великобритании в ОЗХО в Twitter.

В соответствии со статьей IX Конвенции, у России есть 10 дней на то, чтобы ответить на них.

Как известно, в октябре 2020 года ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим ядом группы "Новичок".