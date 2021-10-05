Британцам предрекли трудную зиму из-за высоких цен на газ

Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ. Об этом рассказали в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK, сообщает Лента.Ру.

Эксперты указали, что в ближайшее время приоритетом для страны будет вопрос, как пережить следующие несколько месяцев. В дальнейшем же Лондону нужно определить, как снизить зависимость от импортного газа.

В ассоциации отметили, что с января в Великобритании из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний. Они обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.

Слабые ветры в 2021 году подорвали стабильность энергетической системы Великобритании, значительная часть энергобаланса которой приходится на ветряки. Более того, ситуацию осложнил резкий дефицит газа в Европе и непрекращающийся рост цен на энергоносители, которые ударили по экономике королевства.