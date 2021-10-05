В Гватемале антивакцинаторы напали на делавших уколы медсестер

В Гватемале более 500 противников вакцинации напали на медсестер и уничтожили десятки доз препаратов против коронавируса. Инцидент случился, когда медики делали прививки местным жителям, сообщает Обозреватель.

По данным ВВС со ссылкой на Минздрав страны нападавшие заблокировали дорогу и разгромили несколько автомобилей в деревне муниципалитета Фрай-Бартоломе-де-лас-Касас, что в провинции Альта-Верапас.

По данным ведомства, их 11 сотрудниц подверглись словесным и физическим атакам, когда те делали прививки жителям населенного пункта.

Они не давали медсестрам делать свою работу в течение нескольких часов. Также нападавшие уничтожили несколько холодильников с вакцинами.

Предположительно, агрессия была вызвана тяжелыми побочными эффектами после прививки у одного из жителей деревни. Хотя никаких подтверждений, что его состояние ухудшилось именно из-за укола нет.