Сенаторы призвали Байдена выслать из США 300 дипломатов РФ

Группа американских сенаторов обратилась с призывом к президенту США Джо Байдену принять меры для увеличения штата посольства США в Москве, а в случае несогласия со стороны РФ — выслать из Соединенных Штатов 300 "российских дипломатов", сообщает Лига.net.

Об этом говорится на сайте сенатора от Республиканской партии Марка Рубио. Под обращением подписались также демократы Марк Уорнер, Роберт Менендес и республиканец Джим Риш.

Сенаторы говорят, что сейчас между числом российских дипломатов в США и американских дипломатов в РФ наблюдается диспропорция. По их данным, в России сейчас работают около 100 американских дипломатов, тем временем как "более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории Соединенных Штатов".

Непонятно, имеются в виду именно дипломаты или вообще любые сотрудники посольства. Сенаторы в своем обращении к Байдену пишут, что "Россия давно считает нанятых на месте российских сотрудников посольства США в Москве "американскими дипломатами".

После сегодняшней инициативы сенаторов МИД России заявил, что в Вашингтоне нет 300 российских дипломатов.