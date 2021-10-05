Столтенберг раскритиковал идею еврообороны вне НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал идею создания отдельной европейской обороны в рамках иной от Североатлантического Альянса структуры. По его мнению, это может ослабить НАТО, сообщает Корреспондент.

"Я не верю в попытки создать что-то вне рамок НАТО, или в конкуренции с НАТО или дублировании структуры. Любая попытка ослабить трансатлантические связи путем создания альтернативных структур, не только ослабит НАТО, но и разделит Европу" , - предупредил он, передает Le Figaro.

Он также отметил, что союзникам по НАТО следует оставаться едиными.

"В то же время союзники по НАТО согласны с нашей общей целью: мы должны оставаться едиными" , - сказал Столтенберг.

Также Столтенберг подчеркнул, что 80% оборонных расходов НАТО обеспечиваются странами, не входящими в ЕС.

"Это, конечно, Соединенные Штаты, но это также и другие союзники" , - отметил он.

Столтенберг отметил, что географическое расположение всех стран, входящих в НАТО, обеспечивает оборону для всей Европы.