Столтенберг раскритиковал идею еврообороны вне НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал идею создания отдельной европейской обороны в рамках иной от Североатлантического Альянса структуры. По его мнению, это может ослабить НАТО, сообщает Корреспондент.
"Я не верю в попытки создать что-то вне рамок НАТО, или в конкуренции с НАТО или дублировании структуры. Любая попытка ослабить трансатлантические связи путем создания альтернативных структур, не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - предупредил он, передает Le Figaro.
Он также отметил, что союзникам по НАТО следует оставаться едиными.
"В то же время союзники по НАТО согласны с нашей общей целью: мы должны оставаться едиными", - сказал Столтенберг.
Также Столтенберг подчеркнул, что 80% оборонных расходов НАТО обеспечиваются странами, не входящими в ЕС.
"Это, конечно, Соединенные Штаты, но это также и другие союзники", - отметил он.
Столтенберг отметил, что географическое расположение всех стран, входящих в НАТО, обеспечивает оборону для всей Европы.
"Турция на юге, Норвегия и Исландия на севере и США, Канада и Великобритания на западе. Если вы посмотрите на карту, они важны для защиты всей Европы", - сказал он.