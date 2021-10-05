Дуда призвал НАТО вмешаться в ситуацию с "СП-2"

НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РИА Новости.

Запад, считает глава государства, должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку "Северного потока — 2", который, по его мнению, "является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества", передает Polskie Radio 24.

По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности "перекрытия Россией поставок газа в Украину, в Словакию или (их запуск. – прим. ред.) в обход Польши".

"Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов" , - заявил президент.

При этом, по его мнению, "сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2"".