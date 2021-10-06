В AUKUS сообщили о готовности сотрудничать с МАГАТЭ

Представительница Австралии на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявила о готовности альянса AUKUS сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Лента.Ру.

По ее словам, альянс намерен "в полной мере" взаимодействовать с агентством в течение следующих 18 месяцев. Она также добавила, что Австралия все также привержена своему статусу государства, не обладающего ядерным оружием, в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия.