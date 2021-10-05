В Чехии заморозили оклады топ политиков на пять лет

Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов правительства и членов обеих палат парламента, информировало вечером во вторник Чешское ТВ, сообщает РИА Новости.

"Депутаты нижней палаты парламента Чехии большинством голосов одобрили законопроект о замораживании на последующие 5 лет, с 2022 по 2026 годы, окладов верховных политиков - президента республики, членов правительства, депутатов нижней палаты парламента и членов верхней палаты парламента, сената" , - говорится в сообщении.

Большинство выступивших в прениях депутатов поддержали предложение кабмина.

Ныне базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6% или 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания возросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).

Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании сената, но он сделает это лишь после парламентских выборов 8-9 октября.