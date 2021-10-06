В Германии презентовали логотип и слоган Евро-2024
Вечером 5 октября на Олимпийском стадионе в Берлине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил бренд, логотип и слоган следующего чемпионата Европы по футболу. Турнир будет проходить в 10 городах Германии менее чем за три года – с 14 июня по 14 июля 2024 года, сообщает Обозреватель.
Как рассказали в УЕФА, логотип Евро-2024 состоит из 55 цветов национальных флагов стран-ассоциаций Союза, изображающих форму крыши стадиона "Олимпиаштадион" в Берлине. В центре расположен кубок первого генерального секретаря УЕФА Анри Делоне, а вокруг него 24 цветных фрагменты – символы 24 команд-участниц Евро-24.
Слоганом чемпионата Европы стала фраза - "Объединенные футболом, едины в самом сердце Европы".
В турнире примут участие 24 сборных Европы. По итогам квалификационной части путевки на чемпионат получат 23 сборные. Германия, как хозяйка турнира, не будет участвовать в отборочных играх.
Принимать матчи будут Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.