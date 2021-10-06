В Германии презентовали логотип и слоган Евро-2024

Вечером 5 октября на Олимпийском стадионе в Берлине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил бренд, логотип и слоган следующего чемпионата Европы по футболу. Турнир будет проходить в 10 городах Германии менее чем за три года – с 14 июня по 14 июля 2024 года, сообщает Обозреватель.

Как рассказали в УЕФА, логотип Евро-2024 состоит из 55 цветов национальных флагов стран-ассоциаций Союза, изображающих форму крыши стадиона "Олимпиаштадион" в Берлине. В центре расположен кубок первого генерального секретаря УЕФА Анри Делоне, а вокруг него 24 цветных фрагменты – символы 24 команд-участниц Евро-24.

Логотип Евро-2024. Источник: Twitter UEFA

???????? # EURO2024 will be held across ten German cities in under three years 'time. ????️ The tournament logo is derived from UEFA's 55 member associations 'flags and their colours and reflects the shape of Berlin's Olympiastadion roof. - UEFA (@UEFA) October 5, 2021

Слоганом чемпионата Европы стала фраза - "Объединенные футболом, едины в самом сердце Европы".

В турнире примут участие 24 сборных Европы. По итогам квалификационной части путевки на чемпионат получат 23 сборные. Германия, как хозяйка турнира, не будет участвовать в отборочных играх.

Принимать матчи будут Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.