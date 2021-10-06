Apple выплатит пользователям миллионы долларов

Американская компания Apple выплатит пользователям 95 млн долларов по судебному иску. Выплатив деньги, компания намерена договориться с истцами, сообщает Обозреватель.

Как пишет GSM Arena, Apple обвиняли в некорректной рекламе сервисной программы Apple Care. В судебном иске указывалось, что реклама вводила людей в заблуждение.

Судебный процесс длился с 2016 года. В исках пользователи указывали, что реклама услуги AppleCare говорила о том, что пользователь получит ремонт или замену "яблочного" устройства, в эквиваленте новому гаджету по тем же характеристикам. В иске отмечалось, что Apple в некоторых случаях заменяла не подлежащие ремонту аппараты на отремонтированные экземпляры.

В свою защиту адвокаты Apple утверждали, что истцы не могут доказать, что названные проблемы с устройством были вызваны отремонтированными деталями. Также юристы говорили, что выражение "эквивалент нового" не обязательно означает, что оно действительно новое.

Но после длительных судебных разбирательств Apple компания согласилась выплатить 95 млн долларов США, чтобы завершить процесс.

Apple выплатила студентке в США миллионы долларов компенсации после того, специалисты по ремонту iPhone слили в сеть ее откровенные фото и видео с телефона, который она отдала в ремонт.