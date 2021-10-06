Иран закрыл небо для ВВС Азербайджана

Отношения между Ираном и Азербайджаном начали портиться после старта азербайджанско-турецких учений, по информации Al Arabia Иран закрыл воздушное пространство страны для самолетов ВВС Азербайджана, сообщает Газета.ru.

Рост напряженности между государствами продолжается в течение недели. По данным СМИ, представитель Тегерана «предостерег Азербайджан от стратегических ошибок».

Также сообщается, что Азербайджан со своей стороны объявил о закрытии в Баку представительства духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.