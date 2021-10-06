Из "черного списка" офшоров убрали три страны

Совет Европы исключил Сейшелы, Доминику и Ангилью из списка стран, не желающих сотрудничать с Европейским Союзом в сфере налоговой отчетности. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы, сообщает Лига.Финансы.

В "черном списке" остаются девять юрисдикций: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Сейшелы, Доминика и Ангилья теперь включены в т.н. серый список (Приложение II) стран, которые пока не соблюдают все международные налоговые стандарты, но взяли на себя обязательство внедрять принципы надлежащего налогового управления.

В "серый список" добавлены Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Северная Македония, Катар и Уругвай.

При этом из него исключены Австралия, Эсвантини и Мальдивы, которые провели все необходимые налоговые реформы.

В Приложении II осталась Турция, взявшая в феврале текущего года обязательство наладить автоматический обмен налоговой информацией со странами-членами ЕС, по пока не достигнувшая значительного прогресса.

Впервые Совет Европы составил "черный список" офшоров в декабре 2017 года и в него входило 17 юрисдикций. Список пересмотрели в марте 2019 года, а после его начали пересматривать дважды в год.

В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. Как отмечают в Совете Европы, уже 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС.

В отношении юрисдикций из "черного списка" возможно применение санкций, в частности, запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза.