В Европе инициируют расследование скачка цен на газ

Пять стран Европейского союза намерены выяснить причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом во вторник, 5 октября, говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции, которое опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter, сообщает Корреспондент.

В заявлении сказано, что "следует понять почему текущие газовые контракты европейского рынка оказались недостаточны".

Страны также призвали установить общие для Европы правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. Кроме того, они предложили повысить координацию при покупках с целью улучшения общих позиций.

В документе отмечается, что это совместное заявление министров экономики и финансов вышеупомянутых стран.