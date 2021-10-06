У "Нафтогаза" рекордно взлетела стоимость газа

В Украине на энергетической бирже стоимость газа взлетела до рекордных в истории отметок. "Нафтогаз" предлагает покупать предприятиям голубое топливо по цене в 38,5 грн за куб в октябре. Это приведет к огромным затратам бизнеса на энергоресурсы и росту цен, сообщает Обозреватель.

Важно отметить, что тарифы для населения от "Нафтогаза" остаются на уровне менее 8 грн за куб. Бизнес же может купить газ по 38,5 грн, в то время как еще несколько месяцев назад цена составляла всего около 15 грн.

Взлетели цены также и для коммунальных предприятий, производителей тепла и горячей воды. Все это совокупно приведет к росту расходов на производства товаров. Как рассказал Артем Ремпен, операционный директор компании G.R. Agro. Далеко не каждый поставщик в сложившихся условиях соглашается поставлять голубое топливо бизнесу. К примеру, в Днепропетровской области, как говорит Ремпен, было всего три варианта, и пользоваться можно только тем газом, за который уже заплатили (расширить объем не получится).

Цены "Нафтогаза" для промышленности взлетели. Источник: "Нафтогаз-Трейдинг"

Газ используют для элеваторов аграрии, на заводах с его помощью работают печи, отапливаются помещения, сушится продукция и т.д. И подорожание голубого топлива неизбежно приведет к росту цен, но об этом позже.

Причина такого взлета – ограничения поставок со стороны российского "Газпрома". Он отказался от дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы и спровоцировал дефицит голубого топлива в Европе. Кроме того: