Президент Тайваня заявила о китайской угрозе

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила об угрозе для всего мира, в случае, если Китай захватит остров. Как известно, десятки военных китайских самолетов зону противовоздушной обороны Тайваня, сообщает РБК-Украина.

Как пшет The Guardian, по ее словам, остров стремится к миру, но если его демократия и образ жизни окажутся под угрозой, Тайвань сделает все возможное, чтобы защитить себя. Она призвала другие страны "понять ценность сотрудничества с Тайванем" против более широкой угрозы, исходящей от Пекина.

"Они должны помнить, что, если Тайвань падет, последствия будут катастрофическими для мира в регионе и системы демократических альянсов" , - отметила лидер Тайваня.

Цай Инвэнь говорит, что Тайвань уже является суверенным государством, которое не желает конфликтов.

"В условиях почти ежедневных вторжений Народно-освободительной армии наша позиция остается неизменной: Тайвань не поддается давлению, но и не станет авантюристом, даже если он получит поддержку со стороны международного сообщества" , - сказала она.

По ее словам, немногие страны официально признают Тайвань, и это заставило тайванцев формировать неофициальные партнерства и соглашения, вносить вклад в международные организации в качестве негосударственной стороны.

"Если эта линия будет нарушена силой, это приведет к нарушению международной торговли и дестабилизации всей западной части Тихого океана. Другими словами, неспособность защитить Тайвань, будет катастрофой не только для тайваньцев; это перевернуло бы архитектуру безопасности, которая обеспечивала мир и исключительное экономическое развитие в регионе на протяжении семи десятилетий" , - сказала она.

Автор: Наталья Скороход