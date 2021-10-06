В Киеве приступили к строительству метро на Троещину
В Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину. Его будут проводить отдельными участками в пять этапов, сообщает Факты.ICTV.
Подольско-Воскресенский мостовой переход свяжет линию метро между двумя берегами города.
Сейчас уже идет строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу — там метро будет проходить под землей. Строители сооружают два тоннеля для будущей станции Радужная.
Первый участок будет состоять из шести станций с такими названиями:
- Глибочицкая (пересадка на станцию метро Лукьяновская зеленой ветки);
- Подольская (пересадка на станцию Тараса Шевченко синей ветки);
- Судостроительная;
- Труханов остров;
- Залив Десенка;
- Радужная.
Станции метро Судостроительная, Труханов остров, Залив Десенка уже почти построено в основных конструкциях. Следующей станет станция мелкого залегания Радужная, что на левом берегу столицы.
В марте Министерство финансов Украины сообщало, что четвертая линия метрополитена, которая соединит кольцевую дорогу и жилой массив Троещина, может быть построена до 2024 года.
По данным Института Генерального плана Киева, до 2040 года метро на Троещину будет насчитывать 17 станций, а еще через 20 лет — 22 станции.