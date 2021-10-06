Американский автогигант нашел способ захватить рынок электрокаров

Крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM) нашел способ захватить растущий рынок электромобилей. Автогигант построит к середине 2022 года центр по разработке и производству аккумуляторов нового поколения. С его помощью GM планирует в ближайшие несколько лет снизить стоимость аккумуляторов на 60 процентов, сделав тем самым электрокары намного дешевле, сообщает Лента.Ру.

GM разработала многомиллиардную программу по переходу на электромобили, для чего требуется в том числе улучшить аккумуляторы. Строительство нового завода в Мичигане позволит ускорить развитие этой отрасли автомобилестроения. Компания будет заниматься разработкой и производством батарей не только в Мичигане, но и в центрах в Огайо, Теннесси и других штатах. Автопроизводитель рассчитывает, что прототипы новых батарей будут готовы уже к концу 2022 года.

Высокая стоимость электромобиля обусловлена во многом дороговизной аккумулятора. В настоящий момент средняя стоимость аккумулятора в электромобиле GM достигает примерно 15 тысяч долларов, что составляет 20-30 процентов от общей цены машины. Если же компания совершит задуманное и снизит стоимость батареи до шести тысяч, то при прочих равных на аккумулятор будет приходится 10-20 процентов от общей цены машины.

Кроме того, если удастся сделать аккумуляторы мощнее, время их зарядки меньше, а срок службы дольше, то у электромобилей будет больше конкурентных преимуществ перед машинами с двигателем внутреннего сгорания, а автомобильная промышленность кардинально изменится. Поэтому крупнейшие производители автомобилей, среди которых Tesla, Volkswagen, Daimler (владелец Mercedes-Benz), BMW, Toyota, инвестируют миллиарды долларов в эту область.