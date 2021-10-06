ЕС анонсировал новое совместное соглашение с НАТО

Евросоюз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) разработают новую совместную декларацию к июню 2022 года — следующему саммиту Североатлантического альянса. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в среду, 6 октября, сообщает Известия.

«Мы разработаем новую политическую декларацию с НАТО до саммита НАТО в июне 2022 года» , — говорится в его заявлении по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

Также он рассказал, что ЕС собирается расширить возможности действовать автономно в таких сферах, как оборона и экономика.

«Чтобы стать более эффективным и активным на международной арене, Евросоюзу необходимо расширить свои возможности действовать автономно как экономическая сила — через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), а также в сфере безопасности и обороны ЕС», — рассказал Шарль Мишель.

Кроме того, ЕС «уменьшит зависимость и достигнет устойчивости в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка».

Председатель также пообещал, начиная с октября, регулярно возвращаться к этим вопросам в Евросовете.