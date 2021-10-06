Адвокат поделился планом освобождения Саакашвили из тюрьмы

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Бека Басилая заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы, сообщает Газета.ru.

Об этом юрист рассказал российским СМИ. Адвокат утверждает, что поскольку дела на бывшего главу государства были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом.

«Все-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются» , — рассказал юрист.

По его мнению, на такое преследование «Запад будет очень четко реагировать». Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, будет обязана отпустить его из тюрьмы, полагает Басилая.